تراند الفن: وزير النقل: الانتهاء من تنفيذ أنفاق مشروع القطار الكهربائي الخفيف “LRT”

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 12:09 مساءً - تفقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الجمعة، يرافقه رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق، أعمال تنفيذ القطار الكهربائي LRT (السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة/ العاشر من رمضان).

بدأت الجولة بتفقد محطة عدلي منصور المركزية التبادلية الكبيرة التي ستضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانا ليتم تبادل الخدمة بين خمسة وسائل نقل مختلفة، حيث تشمل محطة لمترو الخط الثالث “تم افتتاحها وتشغيلها” ومحطة للقطار الكهربائي الخفيف (LRT) ومحطة للسكك الحديدية “القاهرة / السويس” ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس الترددي (عدلي منصور / السلام).

وتفقد الوزير باقي محطات المشروع التي بلغت نسبة تنفيذها 88%، حيث تم تفقد محطة العبور وتم الاطلاع على معدلات تنفيذها بعدها توجه وزير النقل لتفقد ورشة القطار الكهربائي الخفيف LRT التي تضم 26 مبنى وبلغت نسبة تنفيذها 67%.

كما تم تفقد عدد من كباري المشروع مثل كوبري جنيفة، حيث يشمل المشروع على عدد 4 كباري سيارات تم الانتهاء منها جميعًا وتشغيلها تجريبيًا أمام حركة السيارات وهي كباري الهايكستب والمستقبل 1والمستقبل 2 والشروق كما يشمل على عدد 7 كباري LRT (كباري مسار) حيث تم الانتهاء من تنفيذ كوبري السويس وبلغت نسبة تنفيذ 4 كباري منها وهي كباري) (الإسماعيلية وجنيفة والروبيكي 1 و2) 99%، وجارٍ تنفيذ كباري العاصمة 1 والعاصمة 2 التي أصبحت في مراحلها الأخيرة.

وأكد وزير النقل أنه تم الانتهاء من تنفيذ أنفاق المشروع وعددها 3 أنفاق بنسبة 100% وهي نفق سيارات عند حدائق العاصمة ونفقين LRT هما نيو هليوبوليس وبدر، كما بلغت نسبة التنفيذ الكلية للأعمال الإنشائية للمرحلتين الأولى والثانية (مدني – تشطيبات) 88%.

كما تابع الوزير أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع والتي تشمل محطات: (العاصمة الإدارية 3 – القيادة الاستراتيجية – المدينة الرياضية – المحطة المركزية التبادلية مع القطار الكهربائي السريع).

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