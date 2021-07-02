- 1/2
- 2/2
فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 12:09 مساءً - أدمن 15 دقيقة مضت المرصد 13 زيارة
صحيفة المرصد : أقدم تركي على طعن زوجته الحامل في الشهر الخامس حتى الموت في 17 موضعاً بجسدها .
ووفقاً لـ CNN ، فإن الزوج المدعو أنيل ي. (24 عاماً) طعن زوجته الحامل سيزين أونلو (17 عامًا) حتى الموت في 17 موضعاً بجسدها في أحد شوارع إزمير.
وهرب الجاني بسرعة من مكان الحادث بعد الجريمة، ونقلت الفرق الطبية الضحية إلى المستشفى.
وتمكنت فرق الشرطة بعد البحث من القبض على المشتبه به في وقت قصير وسلمته إلى لمكتب جرائم القتل في قسم الشرطة.
ونقلت جثة سيزين أونلو إلى مشرحة معهد الطب الشرعي بإزمير بعد تحقيق المدعي العام، وبينما واصلت فرق الشرطة تحقيقاتها في الحادث، فإن المشتبه به الذي تم نقله إلى مركز الشرطة اعترف بارتكابه جريمة القتل بدافع الغيرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تركي يرتكب جريمة بشعة بحق زوجته ويطعنها 17 مرة .. وهكذا برر جريمته! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.