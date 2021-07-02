تراند الفن: شوقي غريب يحسم موعد بداية المعسكر النهائي قبل أولمبياد طوكيو

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 12:09 مساءً - يحسم شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي خلال ساعات، برنامج الفراعنة قبل السفر إلى طوكيو للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية.

وعلم “القاهرة 24” أن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، يرغب بالتواجد في بداية المعسكر مُبكرًا من أجل البقاء وقت أطول مع اللاعبين قبل السفر إلي طوكيو.

واستقر شوقي غريب على بداية المعسكر يوم 6 يوليو القادم، أي قبل السفر بـ10 أيام، خاصة أنه حتى الآن فإن موعد سفر البعثة هو 16 يوليو، ولكن هناك مُحاولات مع اللجنة الأولمبية الدولية على تأخير السفر إلى يوم 18 من أجل لحاق لاعبي الأهلي.

ومن المقرر أن يُواجه منتخب مصر الأولمبي نظيره الإسباني يوم 22 يوليو المقبل، ثم مواجهة الأرجنتين يوم 25، ومواجهة أستراليا يوم 28 من نفس الشهر.

ويقع المنتخب الأولمبي في مجموعة تضم كل من إسبانيا والأرجنتين وأستراليا في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، والتي ستنطلق يوم 22 يوليو المقبل.

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