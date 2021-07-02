تراند الفن: رسميًا.. الاتفاق على إقامة لقاء بين أساطير ريال مدريد وبرشلونة في تل أبيب

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 12:09 مساءً - أعلن نادي برشلونة وريال مدريد، اليوم الجمعة، أن أساطير فريقه ستواجه أساطير الميرنجي في مباراة ودية يوم 20 يوليو في تل أبيب.

وأضاف النادي الكتالوني في بيان: “سيعود فريق أساطير البارسا إلى اللعب في مباراة من الدرجة الأولى، (الكلاسيكو) لكرة القدم الإسبانية ضد ريال مدريد يوم الثلاثاء 20 يوليو في الساعة 7.30 مساءً بتوقيت وسط أوروبا في تل أبيب، وسيكون على ملعب بلومفيلد سعة 29400 “.

وتابع: “ستكون هذه هي المُباراة الأولى للفريق الذي يديره ألبرت فيرير منذ التوقف عن الأحداث الرياضية في موسم 2019/2020، بسبب جائحة فيروس كورونا”.

وأضاف البيان: “سوف تشمل المباراة نجوم برشلونة السابقة رونالدينيو وريفالدو، ديكو، جون أندوني غويكوتشيا، ميكيل سولير، غييرمو آمور، غايزكا مندييتا، خافيير سافيولا، رونالد دي بوير، خوان كارلوس رودريجيز، فريديريك ديهو، صموئيل أوكونووو وخيسوس ماريانو، وأنجوي”.

واختتم البيان: “سيتم عرض كلاسيكو الأساطير مُباشرة على تلفزيون برشلونة، عبر خدمة البث المباشر لبارساتي في بلس”.

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