تراند الفن: شوقي غريب يطلب إقامة مباراتين وديتين قبل السفر إلى طوكيو

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 01:09 مساءً - طلب شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، من اللجنة الثلاثية التي تُدير الاتحاد المصري لكرة القدم، إقامة مباراتين وديتين قبل السفر إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو الشهر الجاري.

وعلم “القاهرة 24” أنه حتى الآن لم تتحدد الفرق التي ستُواجه المنتخب الأولمبي، لكن طلب غريب وجود وديتين قبل السفر إلى طوكيو من أجل الجاهزية للأولمبياد.

وكان المنتخب الأولمبي قد حقق الفوز على جنوب إفريقيا وديًا خلال المعسكر الأخير، واستطاع غريب أن يقوم بتجربة عدد كبير من العناصر.

ومن المقرر أن يُواجه منتخب مصر الأولمبي نظيره الإسباني يوم 22 يوليو المقبل، ثم مواجهة الأرجنتين يوم 25، ومواجهة أستراليا يوم 28 من الشهر نفسه.

ويقع المنتخب الأولمبي في مجموعة تضم كلًا من إسبانيا والأرجنتين وأستراليا في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، التي ستنطلق يوم 22 يوليو المقبل.

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