تراند الفن: حقيقة رحيل أحمد سيد زيزو عن الزمالك (خاص)

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 01:09 مساءً - كشف مصطفى “زيزو”، والد اللاعب أحمد سيد زيزو، جناح أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حقيقة رحيل اللاعب إعارة لمدة موسم لصفوف اتحاد جدة السعودي.

ونجحت اللجنة المكلفة بإدارة النادي برئاسة حسين لبيب في تجديد عقد اللاعب 3 سنوات مقبلة منذ عدة أسابيع ليستمر بصفوف الزمالك حتى عام 2024.

ونفى والد اللاعب، خلال تصريحات خاصة لـ”القاهرة 24″، رغبة اللاعب في الاحتراف في التوقيت الحالي، في ظل تجديد تعاقده مع النادي.

وواصل والد زيزو قائلًا: “مبدأ الإعارة غير موجود بالعقد ونحن لا نحبذ الإعارة لأنها لا تضيف استقرارًا للاعب”.

وتابع: “لو اللاعب كان يرغب في خوض تجربة احترافية لم يجدد مع الزمالك وكان من حقه يمضي في يناير المقبل لأي نادٍ يرغب في الرحيل إليه”.

وبسؤاله عما إذا كان هناك عرض بالفعل من اتحاد جدة للاعب من عدمه، أجاب والد اللاعب بأنه حتى لو وجد عرض بالنادي فأحمد يرفض جميع العروض المقدمة له ويتمسك باستمراره في صفوف الزمالك.

واختتم والد اللاعب تصريحاته قائلًا: “الزمالك متسمك بأحمد سيد زيزو كونه أحد الأعمدة بالنادي، والدليل على ذلك سعي اللجنة في التوقيع معنا، كما أن اللاعب متسمك بالنادي ولا توجد أي رغبة في الاحتراف نهائيًا”.

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