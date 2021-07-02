تراند الفن: القذافي يتسبب في نشوب أزمة كبيرة لشركة فرنسية

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 01:09 مساءً - أدمن ‏33 دقيقة مضت المرصد 14 زيارة

صحيفة المرصد: كشفت وسائل إعلام غربية بأنه تم توجيه تهمة التواطؤ في أعمال تعذيب لشركة فرنسية بعد تزويدها نظام الرئيس الليبي الراحل، معمر القذافي، بأجهزة تجسس إلكترونية. وبحسب “سبوتنيك” ذكر تقرير لقناة فرانس 24، أمس الخميس، أنه تم توجيه تهمة الاشتراك أو التواطؤ في أعمال تعذيب شركة فرنسية باسم “أميسيس”، بعد تزويدها لنظام معمر القذافي بأجهزة تجسس إلكترونية. يذكر أن الشركة الفرنسية باعت لنظام الرئيس الليبي الراحل، معمر القذافي، بين عامي 2007 و2011، برنامج يتيح تعقب معارضين ليبيين لنظامه، وهو ما تبين من خلال تحقيق قضائي تم فتحه في العام 2013.

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