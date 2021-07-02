تراند الفن: روسيا تسجل أعلى معدل وفيات منذ ظهور الوباء في البلاد

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 02:09 مساءً - قال المركز الفيدرالي لأزمات فيروس كورونا بروسيا، اليوم الجمعة، إن بلاده سجلت 23218 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث بلغ مُعدل الزيادة اليومية النسبية 0.42٪.

وأضاف المركز أنه تم توثيق 2488 حالة في منطقة موسكو، و1671 في سانت بطرسبرج، و382 في منطقة نيجني نوفجورود، و334 في منطقة فورونيج، و325 في بورياتيا.

وأوضح أن هناك 389277 حالة نشطة من فيروس كورونا المستجد في روسيا، كما تعافى 6271 مريضًا، ليرتفع العدد الإجمالي للشفاء إلى 117092، وهو أعلى رقم منذ 15 فبراير، كما أن 179113 مريضًا يتلقون العلاج الطبي.

وسجلّت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية 679 حالة وفاة، بسبب فيروس كورونا المستجد، مقارنة باليوم السابق الذي سجل 672، ليكون هذا هو أعلى رقم منذ بدء الوباء، حيث ارتفع مُعدل الوفيات المشروط إلى 2.46٪.

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