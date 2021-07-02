تراند الفن: “الأولمبية الدولية” تستثني سفر 4 لاعبين مصريين إلى طوكيو يوم 18 يوليو (خاص)

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 02:09 مساءً - وافقت اللجنة الأولمبية الدولية على سفر 4 لاعبين بشكل مُتأخر عن البعثة، التي من المقرر سفرها يوم 16 يوليو الجاري.

وقال مصدر، في تصريحات خاصة لـ”القاهرة 24″، إن المنتخب الأولمبي سيسافر يوم 16 يوليو الجاري في حين رفضت اللجنة الأولمبية الدولية سفر البعثة يوم 18 من أجل الدخول في الحجر الصحي.

وأضاف أنه تم استثناء سفر 4 لاعبين يوم 18 يوليو بعد سفر البعثة بـ48 ساعة.

ومن المقرر أن يُواجه منتخب مصر الأولمبي نظيره الإسباني يوم 22 يوليو المقبل، ثم مُواجهة الأرجنتين يوم 25، ومواجهة أستراليا يوم 28 من نفس الشهر.

ويقع المنتخب الأولمبي في مجموعة تضم كلًا من إسبانيا والأرجنتين وأستراليا في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو التي ستنطلق يوم 22 يوليو المقبل.

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