تراند الفن: رسائل دعم من الأهلي لمحمد الشناوي بعد خطئه أمام بيراميدز (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 02:09 مساءً - حرص النادي الأهلي ومسئولوه على دعم محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول، بعد الخطأ الذي ارتكبه خلال لقاء بيراميدز، وكلّف الفريق خسارة نقطتين.

وارتكب محمد الشناوي خطأ فادحًا في الدقائق الأخيرة من عمر الوقت المُحتسب بدل من الضائع للمباراة، بعدما فشل في تشتيت الكرة بجوار خط المرمى، واستغله إيريك تراوري، ليحرز الهدف الثاني له، ويدرك التعادل لبيراميدز.

ونشر النادي الأهلي عبر جميع حساباته الرسمية على التواصل الاجتماعي، صورة لمحمد الشناوي وعلق عليها: “قائد فريقنا.. حارس مصر الأول.. نثق بك”.

فيما نشر أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، صورة تجمع مع محمد الشناوي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، معلقًا: “أحسن حارس مرمى في إفريقيا”.

كما شاركت رانيا علواني، عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء، صورة لها تجمعها مع الشناوي وعلقت عليها: “من بطل إلى بطل.. كلنا مررنا بهذا الطريق، استمر في القيادة والعطاء كما أنت، وكن النجم اللامع كما أنت”.

وقال موسيماني، خلال المؤتمر الصحفي، عن محمد الشناوي، إن أي حارس يخطئ، وأنه كان سببًا في إنقاذ الفريق أكثر من مرة، وهو الحارس الأول في الأهلي والمنتخب الوطني.

ورفع الأهلي رصيده من النقاط إلى النقطة 42 في المركز الثالث ضمن جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، بعد التعادل أمام بيراميدز أمس بهدفين لكل منهما.

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