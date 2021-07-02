تراند الفن: القبض على المتهمين بالتحرش بفتاة الفيوم

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 02:09 مساءً - تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط المتهمين بالتعدي على فتاة الفيوم والتحرش بها ونزع حجابها، وباستدعاء المجني عليها وسؤالهم، أقروا بحدوث مشادة كلامية بينهم، وتشابك بالأيدي دون حدوث ثمة إصابات بسبب أولوية جمع المخلفات بالمنطقة محل الواقعة، ونفت المجني عليها قيام المتهمين بالتحرش بها، وأضافت بعدم علمها بناشر المقطع المشار إليه.

وقالت التحريات إنه بالنسبة لما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، متضمنًا مقطع فيديو بشأن قيام شخصين بمحاولة التحرش بإحدى الفتيات بالفيوم، بالفحص أمكن تحديد الجناة، وكذا تحديد هوية المجني عليها، وجميعهم مقيمين بمحافظة الفيوم ويعملون بمخزن لجمع مخلفات القمامة.

وتداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” مقطع فيديو رصدته إحدى كاميرات المراقبة، لشابين يضايقان فتاة تعمل على عربة تجميع النظافة أثناء تواجدها بميدان المسلة أحد أكبر ميادين محافظة الفيوم ويتحرشان بها.

وأوضح الفيديو تحرش الشابين بالفتاة وملامسة جسدها أثناء جلوسها على الرصيف، وسط موجة من الضحك، كما تعدى أحدهم بالضرب عليها وصفعها على وجهها.

كما تعديا على الفتاة لفظيًا، وبالأيدي وملامسة جسدها وسط نوبة ضحك بأفعالهم.

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