تراند الفن: زميل الشرطي الكويتي المغدور : سيطرت علي حالة خوف هيستيرية .. والقاتل كان يحمل سكين كبيرة

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 02:09 مساءً - أدمن ‏21 دقيقة مضت المرصد 12 زيارة

صحيفة المرصد: كشف الشرطي راعي الدورية الذي شاهد عملية قتل زميله رجل الأمن عبدالعزيز الرشيدي من خلف زجاج دوريته مفاجأة غير متوقعة. ونشرت صفحة “المجلس” تعليقا لزميل الشرطي المقتول قائلاً: لم نتلق تدريبا على استخدام السلاح ولا حتى الدفاع عن النفس. وأضاف: سيطرت علي حالة خوف هيستيري أربكتني ولخبطت ذهني، متابعا “القاتل كان يحمل سكين كبيرا وأنا لم أتلق تدريبا على التعامل مع تلك المواقف”. يذكر أن الرشيدي قتل على يد وافد سوري أثناء أداء عمله ولم يتدخل أحد للدفاع عنه.

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