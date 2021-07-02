تراند الفن: شوقي غريب يستقر على ضم 6 لاعبين من الأهلي بعد قرار الاستثناء (خاص)

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 02:09 مساءً - استقر شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي على ضم 6 لاعبين من الأهلي للسفر مع بعثة الفراعنة المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو الشهر الجاري.

وعلم “القاهرة 24” أن الأسماء التي استقر غريب على ضمها من الأهلي هم: محمد الشناوي، ناصر ماهر، أحمد رمضان بيكهام، أكرم توفيق، صلاح محسن، وطاهر محمد طاهر.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ “القاهرة 24″، إن المنتخب الأولمبي سيسافر يوم 16 يوليو الجاري، بعد أن رفضت اللجنة الأولمبية الدولية سفر البعثة يوم 18 من أجل الدخول في الحجر الصحي”.

وأضاف، أنه تم استثناء سفر 4 لاعبين يوم 18 يوليو بعد سفر البعثة بـ48 ساعة.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر الأولمبي نظيره الإسباني يوم 22 يوليو المقبل، ثم مواجهة الأرجنتين يوم 25، ومُواجهة أستراليا يوم 28 من نفس الشهر.

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