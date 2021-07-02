تراند الفن: مبابي يرفض التجديد مع باريس سان جيرمان.. ويؤجل الرحيل

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 02:09 مساءً - كشفت شبكة “RMC” الفرنسية، عن رغبة الفرنسي، كيليان مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان، في الرحيل عن نادي العاصمة وعدم تجديد عقده.

ويرتبط مبابي بعقد مع العملاق الفرنسي حتى صيف الموسم المقبل عام 2022، ويحق له التوقيع لنادٍ آخر مجانًا بعد نهاية تعاقده.

ووفقًا لشبكة “RMC” فإن كيليان مبابي، أعلن رسميًا في الساعات الأخيرة لكبار مسؤولي باريس سان جيرمان أنه لن يُجدد عقده، في الوقت الحالي، مشيرة إلى رغيته في البقاء مع نادي العاصمة الفرنسية الموسم المقبل، ثم الرحيل إلى ريال مدريد.

وودع مبابي كأس أمم أوروبا “يورو 2020” بعد إهدار ركلة الجزاء الأخيرة أمام سويسرا في مباراة دور الـ16.

وتُوج اللاعب بجائزة الحذاء الذهبي في الدوري الفرنسي الموسم الماضي، وذلك برصيد 27 هدفًا وبفارق سبعة أهداف عن الثنائي الذي يحل في وصافة الترتيب “وسام بن يدر- ممفيس ديباي”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.