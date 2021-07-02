فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 02:09 مساءً - صحيفة المرصد : كشف الباحث الفلكي الدكتور خالد الزعاق ، صباح اليوم الجمعة عن توقعه لموعد غرة ذي الحجة ويوم عرفة، وعيد الأضحى. وقال الزعاق، في تصريحات لقناة «العربية»، إن العمليات الحسابية تشير إلى أن عدة شهر ذو القعدة ستكمل 30 يومًا. وأشار إلى أن بزوغ القمر بعد مغيب الشمس بالجهة الغربية دليل قاطع على نهاية الشهر المنصرم وبداية الشهر الجديد. وأكد أن الأيام الأول والأيام الأخيرة من الشهر تسمى مرحلة الإهلال، ومنذ لحطة ولادة شهر ذو القعدة بسير القمر خلف الشمس متحها من الشرق إلى الغرب يوميا، وبما أن سرعته تفوق سرعة الشمس فيحاول أن يدرك الشمس، وسيدركها فجر السبت 10 يوليو الموافق 30 ذي القعدة. وتابع: ” يوم الأحد (الموافق 11 يوليو الجاري) سيكون غرة شهر ذو الحجة، بينما يوم الإثنين (الموافق 19 يوليو الجاري) يوم عرفة، ليكون يوم الثلاثاء (الموافق 20 يوليو الجاري) عيد الأضحى.”

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الزعاق يتوقع غرة ذي الحجة ويوم عرفة وعيد الأضحى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.