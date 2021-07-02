تراند الفن: الخشت: 2500 عنوان من الكتب الثقافية والمراجع العلمية والمعاجم بجناح جامعة القاهرة في معرض الكتاب

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 02:09 مساءً - قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، في بيان اليوم الجمعة، إن الجامعة تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب بجناح يضم أكثر من 2500 عنوان من الكتب الثقافية والمراجع العلمية والمعاجم التي تمثل إصدارات عدد من كليات الجامعة ومعاهدها ومراكزها، بالإضافة إلى عدد متميز من المجلات العلمية المتخصصة للكليات والأقسام العلمية والمراكز البحثية بالإضافة إلى المجلة الدولية للجامعة في الإنسانيات والعلوم الاجتماعية التطبيقية JHASS، إلى جانب مشاركة بعض الأساتذة بإصداراتهم الخاصة.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة أن هناك تنوعًا في مجالات الكتب والمراجع التي تشارك بها الجامعة هذا العام، من تاريخ واجتماع وفلسفة وعلم النفس والطب والآثار والزراعة والسياسة والاقتصاد والإعلام، ومن أهم الكتب التي تشارك بها الجامعة: التفكير النقدي وريادة الأعمال وإدمان الإنترنت: دليل للتقييم والعلاج.

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