تراند الفن: المطلق يكشف حكم مَن يرغب بالأضحية وعليه ديون .. ويوضح كيف يضحي من دخله لا يتعدى 6 آلاف ريال

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 02:09 مساءً - أدمن ‏6 دقائق مضت المرصد 7 زيارة

صحيفة المرصد : كشف عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المطلق، حكم مَن عليه ديون ويرغب أن يضحي. وقال المطلق خلال برنامج “فتاوى” على “القناة السعودية”، إن سداد الديون أهم من الأضحية لذا يجب الانتهاء منها أولاً، مشيراً إلى أن هناك خطأً آخر يقع فيه البعض وهو الإصرار على الأضحية مرتفعة الثمن. وأشار إلى أنه يمكن لأصحاب الدخول التي لا تتعدى 6 آلاف ريال أن يضحوا بما يناسب دخلهم من الأغنام البربري وغيرها، لأنها ربما تكون أفضل عند الله.

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