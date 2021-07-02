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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 02:09 مساءً - أدمن 6 دقائق مضت المرصد 7 زيارة
صحيفة المرصد : كشف عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المطلق، حكم مَن عليه ديون ويرغب أن يضحي.
وقال المطلق خلال برنامج “فتاوى” على “القناة السعودية”، إن سداد الديون أهم من الأضحية لذا يجب الانتهاء منها أولاً، مشيراً إلى أن هناك خطأً آخر يقع فيه البعض وهو الإصرار على الأضحية مرتفعة الثمن.
وأشار إلى أنه يمكن لأصحاب الدخول التي لا تتعدى 6 آلاف ريال أن يضحوا بما يناسب دخلهم من الأغنام البربري وغيرها، لأنها ربما تكون أفضل عند الله.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: المطلق يكشف حكم مَن يرغب بالأضحية وعليه ديون .. ويوضح كيف يضحي من دخله لا يتعدى 6 آلاف ريال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.