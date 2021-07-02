تراند الفن: الشيخ «الشريم»: نقد الإنسان لذاته من أنبل الوظائف وفيه كسر للكبرياء (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 02:09 مساءً - قال خطيب المسجد الحرام، الشيخ سعود الشريم: إن نقد الإنسان لذاته من أنبل الوظائف وفيه كسر للكبرياء لأن به تصحيح للخطأ.

وأوضح الشريم في خطبة الجمعة بالحرم المكي، أنه ينبغي لناقد ذاته إتباع ثلاث مراحل وهي الاعتراف بالخطأ، والإقلاع عن الخطأ والاعتذار، والحذر من تكرار الخطأ.

وأشار إلى أنه أولى مراحل النقد المحمود هو نقد الذات، ومعنى عدم الاستجابة للنقد هي الهروب من الواقع وعدم الاعتراف بالخطأ.

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