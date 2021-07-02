نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض الطازج من العثيم بالسعودية وخصومات لنصف الثمن بوجه عام على المنتجات الأساسية لكل بيت في المقال التالي
عروض الطازج من العثيم بالسعودية، تعرف اسواق عبدالله العثيم بأنها شركة تجارية سعودية، وتعمل في تجارة الأدوات المنزلية، واللحوم، والأسماك، والمواد الغذائية، وتبيع منتجاتها بالتجزئة والجملة أيضًا، ويقع المقر الرئيسي لأسواق العثيم في المملكة العربية السعودية تحديدًا في الرياض، وتأسست في مايو عام (1980)، وهدف هذه الشركة هو إدخال المنتجات إلى أسواق السعودية بأسعار بسيطة في متناول الجميع، كما أنها تقدم لمواطنيها العروض الأسبوعية في المملكة العربية السعودية، وفي هذا المقال سنوضح لكم تفاصيل عن هذه الشركة وعروضها.
عروض اسواق العثيم اليوم في المملكة
هناك حوالي (183) فرع تابع لشركة أسواق العثيم، متواجدين في كل أنحاء المملكة العربية السعودية، وتنوعت هذه الفروع ما بين السوبر ماركت، والهايبر ماركت، وبيع المنتجات بالجملة والأركان، وتستقبل أسواق العثيم عددًا كبيرًا من العملاء كل عام، كما أن حجم مبيعاتها يصل إلى المليارات خلال العام الواحد، وذلك بسبب تقديمها للعروض الأسبوعية، وتخفيضها للأسعار، مما يجعل المواطنين والمقيمين يترددون عليه باستمرار.
عروض العثيم الاسبوعية التجارية
تتميز أسواق عبدالله العثيم بتقديمها للخدمات المختلفة داخل مناطق المملكة، حتى يتمكن الجميع من الحصول على هذه الخدمات، المتميزة بالسعر المناسب والجودة العالية، وتعمل أسواق العثيم السعودية في تجارة المواد الغذائية، وكذلك السلع الاستهلاكية، مثل ألعاب الأطفال، والحفاظات، والأدوات المنزلية، والمنظفات، والصابون، ولا يقتصر نشاطها على ذلك فقط، بل تقوم بشراء أراضي لاستثمارها باسم الشركة، وكذلك أقامت عدة مراكز تدريبية، وقامت بإدارة وتشغيل المخابز، والمراكز الترفيهية،
أسعار العثيم العروض الترويجية
- عروض العثيم اليوم الاثنين سعر عبوة صابون تايد مركز أصلي وزن (7) كيلو جرام، هو (38.95) ريال سعودي بدلًا من (97.95) ريال سعودي.
- تخفيضات العثيم سعر عبوة سكر أبو فهد ناعم وزن (10) كيلو جرام، هو (19.95) ريال سعودي بدلًا من (33.95) ريال سعودي.
- مهرجان الطازج العثيم سعر عبوة أرز ملك الأرز بسمتي هندي مزّة وزن (10) كيلو جرام، هو (52.95) ريال سعودي بدلًا من (77.75) ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين سعر ربطة زيت عافية مكونة من (2) عبوة (1.500) لتر + عبوة (500) مل، هو (34.95) ريال سعودي بدلًا من (49.95) ريال سعودي.
- عروض اسواق العثيم كرتونة دجاج مجمد ساديا مكونة من (10) قطع، وزن القطعة (1300) جرام، سعرها (104.95) ريال سعودي بدلًا من (167) ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين اليوم (3) قطع من تونة جرين فارمز خفيف قطع وزن القطعة (170) جرام، سعرها (9.95) ريال سعودي بدلًا من (16.50) ريال سعودي.
- عروض العثيم الرياض اليوم سعر كيلو لحم غنم روماني بالعظم هو (47.95) ريال سعودي.
- العثيم ماركت اكتساب سعر الكيلو من لحم عجل بلدي بالعظم هو (35.95) ريال سعودي.
- عروض هايبر العثيم سعر كيلو لحم حاشي طازج بدون عظم هو (37.95) ريال سعودي.
- عروض العثيم جده سعر كيلو لحم غنم سواكني بالعظم هو (51.95) ريال سعودي.
- عروض الاثنين العثيم سعر كيلو لحم عجل بلدي بدون عظم هو (45.95) ريال سعودي.
- عروض العثيم الاسبوعيه سعر كيلو لحم حاشي بالعظم هو (27.95) ريال سعودي.
- عروض العثيم الطازج اليوم سعر الكيلو من لحم مفروم بقر برازيلي مبرد هو (23.95) ريال سعودي.
- عروض الطازج من العثيم سعر الطبق من صدور دجاج التنمية بدون عظم وزن (450) جرام هو (16.50) ريال سعودي.
- عروض العثيم مول سعر الطبق من قطع دجاج التنمية مشكل طازج وزن (900) جرام هو (8.75) ريال سعودي.
- عروض العثيم القصيم سعر طبق كبدة دجاج التنمية طازج وزن (450) جرام هو (3.50) ريال سعودي.
- اسعار العثيم و بروشور العثيم سعر طبق قطع دجاج إنتاج مشكل طازج وزن (900) جرام هو (7.95) ريال سعودي.
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