شوف عروض الطازج من العثيم بالسعودية وخصومات لنصف الثمن بوجه عام على المنتجات الأساسية لكل بيت

عروض الطازج من العثيم بالسعودية، تعرف اسواق عبدالله العثيم بأنها شركة تجارية سعودية، وتعمل في تجارة الأدوات المنزلية، واللحوم، والأسماك، والمواد الغذائية، وتبيع منتجاتها بالتجزئة والجملة أيضًا، ويقع المقر الرئيسي لأسواق العثيم في المملكة العربية السعودية تحديدًا في الرياض، وتأسست في مايو عام (1980)، وهدف هذه الشركة هو إدخال المنتجات إلى أسواق السعودية بأسعار بسيطة في متناول الجميع، كما أنها تقدم لمواطنيها العروض الأسبوعية في المملكة العربية السعودية، وفي هذا المقال سنوضح لكم تفاصيل عن هذه الشركة وعروضها.

عروض اسواق العثيم اليوم في المملكة

هناك حوالي (183) فرع تابع لشركة أسواق العثيم، متواجدين في كل أنحاء المملكة العربية السعودية، وتنوعت هذه الفروع ما بين السوبر ماركت، والهايبر ماركت، وبيع المنتجات بالجملة والأركان، وتستقبل أسواق العثيم عددًا كبيرًا من العملاء كل عام، كما أن حجم مبيعاتها يصل إلى المليارات خلال العام الواحد، وذلك بسبب تقديمها للعروض الأسبوعية، وتخفيضها للأسعار، مما يجعل المواطنين والمقيمين يترددون عليه باستمرار.

عروض العثيم الاسبوعية التجارية

تتميز أسواق عبدالله العثيم بتقديمها للخدمات المختلفة داخل مناطق المملكة، حتى يتمكن الجميع من الحصول على هذه الخدمات، المتميزة بالسعر المناسب والجودة العالية، وتعمل أسواق العثيم السعودية في تجارة المواد الغذائية، وكذلك السلع الاستهلاكية، مثل ألعاب الأطفال، والحفاظات، والأدوات المنزلية، والمنظفات، والصابون، ولا يقتصر نشاطها على ذلك فقط، بل تقوم بشراء أراضي لاستثمارها باسم الشركة، وكذلك أقامت عدة مراكز تدريبية، وقامت بإدارة وتشغيل المخابز، والمراكز الترفيهية،

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