تراند الفن: نائب رئيس جامعة حلوان يكشف عدد إصابات الطلاب بكورونا خلال الامتحانات (خاص)

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 03:09 مساءً - قال الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، اليوم الجمعة، إن عملية امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات الجامعة تسير بشكل مستقر، وأن امتحانات نهاية العام الدراسي 2020-2021 ستنتهي يوم 8 يوليو الجاري.



وأضاف رفاعي، في تصريحات خاصة لـ”القاهرة 24″، أن عملية رصد حالات إصابة بفيروس كورونا بين الطلاب في الجامعة ضئيلة ولم تتجاوز 10 حالات من إجمالي عدد الطلاب الممتحنين الذين يصل عددهم لـ190 ألف طالب.



وأوضح نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب أن الجامعة استعدت لعملية الامتحانات بإجراءات للسلامة، مشددة على الطلاب والمراقبين على ارتداء الكمامات واستخدام الكواشف الحرارية والمسارات المخصصة لمنع التكدس، وتقليل عدد الطلاب داخل اللجان، واستخدام أماكن ومباني كلجان امتحانية للحد من انتشار العدوى.

الجدير بالذكر أن الجامعة حددت مواعيد امتحانات الطلاب للفصل الدراسي الثاني بكليات الجامعة للعام الدراسي 2020/ 2021 وفقا للمواعيد التالية:

1- بدأت كلية التربية يوم الأحد الموافق 30 مايو 2021 وتنتهي يوم الأربعاء 7 يوليو 2021.

2- بدأت كلية الحقوق يوم الإثنين 31 مايو 2021 وتنتهي يوم الأربعاء 7 يوليو 2021.

3- بدأت كلية التربية الموسيقية يوم الثلاثاء الموافق 1 يونيو 2021 وتنتهي يوم الأحد 4 يوليو 2021.

4- تبدأ كلية التربية الفنية يوم الثلاثاء الموافق 1 يونيو 2021 وتنتهي يوم الأربعاء 30 يونيو 2021.

5- تبدأ كلية السياحة والفنادق يوم الأربعاء الموافق 2 يونيو 2021 وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 6 يوليو 2021.

6- تبدأ كلية الآداب يوم الأربعاء الموافق 2 يونيو 2021 وتنتهي يوم الاثنين الموافق 28 يونيو 2021.

7- تبدأ كلية الخدمة الاجتماعية يوم الخميس الموافق 3 يونيو 2021 وتنتهي يوم الخميس 24 يونيو 2021.

8- تبدأ كلية التجارة وإدارة الأعمال يوم الجمعة الموافق 4 يونيو 2021 وتنتهي يوم السبت الموافق 3 يوليو 2021.

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