تراند الفن: لمخالفة اللوائح.. خالد الغندور يتساءل: ماذا سيفعل أحمد مجاهد مع الأهلي؟

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 03:09 مساءً - علق الإعلامي خالد الغندور، على وجود جماهير كبيرة خلال لقاء أمس الذى أقيم بين النادي الأهلي وبيراميدز في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكتب خالد الغندور عبر صفحته على “فيس بوك”: “من أهم المشاهد اللي ممكن تشوفها خصوصا لما تعرف أن اتحاد الكرة رافض دخول الجماهير لعدة أسباب منها كورونا وكمان اللوائح تمنع ده وحصل مشكلة سابقة مع شيكابالا بسبب الجمهور”.

وواصل: “الغريبة في كل مرة تطاول فيها الجمهور على شيكابالا ورمضان صبحي كان الأهلي متقدم في الدقائق والثواني الأخيرة ليحرز فرجاني وتراوري هدف ينكد على من يشتم اللاعبين”.

وواصل: “والغريبة إن في ماتش السلة العامري فاروق رفض اللعب عشان بيحترم اللوائح التي تمنع دخول الجماهير واعتبار الزمالك مهزوم ولكن في مباريات الأهلي بيكون صاحب الأرض فيها يدخل الجمهور ويفعل ما يريد”.

واختتم: “منتظر تقرير المراقب ومنتظر قرارات لجنة المسابقات ومنتظر أحمد مجاهد الأهلاوي هيعمل ايه”.

وتعادل الأهلي أمام بيراميد في اللقاء الذى أقيم بينهم مساء أمس على ستاد السلام إيجابيا بهدفين لكل منهم.

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