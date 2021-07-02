تراند الفن: الزمالك يضع شرطين للتعاقد مع اللاعبين الأجانب

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 03:09 مساءً - وضعت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، شرطين للتعاقد مع أي لاعب أجنبي يتم التفاوض معه لضمه إلى الزمالك في الموسم المقبل لتدعيم الفريق.

واشترطت اللجنة أن يكون الشرط الأول هو أن اللاعب يكون حر في التعاقد معه وليس مرتبط بأي ناد آخر حتى لا يكلف خزينة النادي أي مستحقات مالية وتكون المستحقات مقتصرة على التعاقد مع اللاعب.

وجاء الشرط الثاني هو ألا يتعدى قيمة التعاقد مع اللاعب عن القيمة التي تم وضعها لأي لاعب أجنبي، خاصة وأن اللجنة لا ترغب في وضع أي أعباء على خزينة النادي وأن يكون هناك رقم محدد لا يتجاوز 500 ألف دولار ومليون دولار على أقصي تقدير.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق غزل المحلة في الجولة 28 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، ويمتلك الزمالك 61 نقطة في المركز الأول.

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