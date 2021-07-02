تراند الفن: تعرف على أسعار تذاكر منطقة آثار سوهاج بعد مبادرة “صيف في الصعيد”

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 03:09 مساءً - تُعتبر محافظة سوهاج من المناطق الهامة والتي تحوي مجموعة كبيرة من الأماكن الأثرية المُقدسّة في مصر القديمة ومنها منطقة آثار أبيدوس، التي كانت موقعا للحج في مصر القديمة، حيث تعد سوهاج عاصمة الإقليم التاسع من أقاليم مصر العليا، ومقر عبادة الإله “مين” إله الخصوبة والنماء، وأطلق عليها اسم “خنت مين” بمعنى مقر المعبود مين، واشتق منه اسمها الحالي “أخميم”، واشتهرت بصناعة النسيج خلال العصر الروماني والمسيحي.

وأقام الملك رمسيس الثاني في سوهاج معبدًا ضخمًا كرّس لعبادة الإله مين، واعتبر المعبد الرئيسي للمدينة، وما زالت بقاياه موجودة تحت المدينة الحالية، كما توجد به شواهد أثرية ترجع لعصر الأسرة الثامنة عشرة، وقد عُثر بالمعبد على تماثيل ضخمة للملك رمسيس الثاني، بالإضافة إلى تمثال ضخم لابنته “مريت آمون” يعد من أروع ما أنتجت يد الفنان المصري القديم من تماثيل نسائية.

وأما بالنسبة لأسعار تذاكر زيارة الأماكن الأثرية بسوهاج، فلا ينطبق عليها تخفيض التذاكر 50% الخاص بعرض “صيف في الصعيد” للزائرين الأجانب في منطقة آثار أبيدوس، حيث يُطبق في المناطق الأثرية الموجودة بمحافظات أسوان والأقصر وقنا فقط.

*معبد سيتي الأول بمنطقة أبيدوس: زائر أجنبي 100 جنيه طالب أجنبي 50 جنيها زائر مصري 10 جنيهات طالب مصري 5 جنيهات.

*معبد رمسيس الثاني بمنطقة أبيدوس: زائر أجنبي 100 جنيه طالب أجنبي 50 جنيها زائر مصري 10 جنيهات طالب مصري 5 جنيهات.

*شونة الزبيب بمنطقة أبيدوس: زائر أجنبي 40 جنيها طالب أجنبي 20 جنيها زائر مصري 10 جنيهات طالب مصري 5 جنيهات.

*معبد ميرت أمون بمدينة أخميم: زائر أجنبي 40 جنيها طالب أجنبي 20 جنيها زائر مصري 10 جنيهات طالب مصري 5 جنيهات.

*مقابر الحواويش بمركز أخميم: زائر أجنبي 60 جنيها طالب أجنبي 30 جنيها زائر مصري 10 جنيهات طالب مصري 5 جنيهات.

*معبد إتريبس بمنطقة نجع الشيخ حمد: زائر أجنبي 40 جنيها طالب أجنبي 20 جنيها زائر مصري 10 جنيهات طالب مصري 5 جنيهات.

*الدير الأبيض بمنطقة نجع الدير بإدفا مركز سوهاج

*الدير الأحمر.

*منطقة الأثار الإسلامية بالقيسارية بجرجا.

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