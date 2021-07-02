تراند الفن: تحرير 766 محضر مخالفة وضبط آلاف السلع منتهية الصلاحية في حملات تموينية بقنا

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 03:09 مساءً - أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، اليوم الجمعة، شن حملات مكثفة على الأسواق بمراكز المحافظة المختلفة خلال شهر يونيو الماضي، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين، أسفرت عن ضبط آلاف السلع الغذائية والاستهلاكية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى تحرير 766 محضر مخالفة.

وأوضح أحمد السيد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، أن السلع الاستهلاكية التي تم ضبطها شملت 3130 عبوة زيت طعام، و4700 عبوة سجائر، و1020 قطعة مستلزمات عمارة، و4600 خامات بلاستيك، و200 عبوة منظفات، و8372 عبوة أدوية، و2 طن و255 كيلوجرام أرز، وطن مكرونة، و2 طن و600 كيلو دقيق فاخر، و6 أطنان و120 كيلو سكر، و3 أطنان و700 كيلو ملح طعام، و187 كيلو لحوم بلدية، و173 كيلو مصنعات لحوم، و3716 عبوة سمن نباتي و1350 عبوة عصائر، و7700 عبوة ايس كريم، و200 كيلو أسماك معلبة، و650 عبوة خل، و2 طن و800 كيلو ردة خشنة.

وأضاف السيد أن حملات التفتيش نجحت أيضًا في تحرير 766 محضر مخالفة منها 528 محضرا بالأسواق والمحلات، و238 محضرا بالمخابز والمطاحن في مختلف أنحاء المحافظة، مشيرا إلى أنه تم إحالة المخالفين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وذلك تأكيدًا لحرص المحافظة وأجهزتها التنفيذية على إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز ومتابعة مدى التزام التجار بالأسعار المتداولة.

وأكد أن المديرية مستمرة في شن حملاتها بشكل يومي على الأسواق والمحال التجارية، لضبط الأسعار ومنع تلاعب التجار، وكذا ضبط السلع مجهولة المصدر، والمنتهية الصلاحية لحماية حقوق المستهلك، والحفاظ على صحة المواطنين.

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