تراند الفن: توني كروس: توصلت للقرار بعد مباراة إنجلترا.. وهذا سبب اعتزالي

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 03:09 مساءً - أعلن الألماني توني كروس، لاعب منتخب ألمانيا وفريق ريال مدريد الإسباني، عن اعتزاله كرة القدم دوليا، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي تويتر.

وعلق توني كروس على قرار اعتزاله عبر حسابه الخاص على “تويتر” قائلا: “أريد التركيز بشكل كامل على أهدافي مع ريال مدريد.. أود أن أشكر لوف وأتمنى لهانسي كل التوفيق”.

‏وتابع: “توصلت إلى قرار أن هذه المباراة الدولية رقم 106 أمام إنجلترا كانت الأخيرة بالنسبة لي، قررت ذلك حتى قبل بطولة اليورو.”

وكان منتخب ألمانيا قد خرج من بطولة كأس الأمم الأوروبية، بعد إقصائه من منتخب إنجلترا بهزيمة 2/0 من دور الـ16 في بطولة اليورو 2020.

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