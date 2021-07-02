تراند الفن: صيانة الميادين وارتداء الكمامة في حملات بالمنيا

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 03:09 مساءً - نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، أعمال صيانة ونظافة ميدان بالاس، بحي شمال المنيا، حيث تم عمل صدادات وشبك حديد يحول دون إصابة الأطفال، بالإضافة إلى زيادة كشافات الإنارة بالميدان.

وأفاد بيان أصدرته الوحدة المحلية لمركز المنيا، اليوم الجمعة، انتظام العمل بنقاط تحصيل مشروع المواقف بطريق مصر أسوان، بالإضافة إلى متابعة التزام الركاب والسائقين، بالإجراءات الاحترازية بالمواصلات العامة والمواقف، والتأكيد على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات.

وتابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، في تنظيم حملات رفع كفاءة منظومة النظافة العامة من خلال إزالة تراكمات القمامة من الشوارع العامة والميادين الرئيسية، وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية للأعمدة الإنارة، وتمهيد الطرق، والميادين العامة، ومتابعة التزام المواطنين بالإجراءات الإحترازية بالمواصلات العامة والمواقف، وانتظام العمل بالمشروعات بالقرى والأحياء.

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