تراند الفن: إصابة برلماني بالدقهلية في حادث مروري بطريق “شبرا-بنها” الحر

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 03:09 مساءً - أصيب النائب محمد إسماعيل الشريف، عضو مجلس النواب بمحافظة الدقهلية، إثر انقلاب سيارته على طريق “بنها – شبرا” الحر، بمحافظة القليوبية، عدة مرات حتى تعدت الحاجز وانتقلت إلى الجهة المقابلة، وتم نقل النائب ومرافقه إلى مستشفى قليوب المركزي للعلاج.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق بنها الحر بنطاق محافظة القليوبية كانت متوجهة إلى القاهرة وتبين أن بداخلها النائب محمد إسماعيل الشريف ومرافق له، وأن بهم إصابات كدمات وسحجات.

وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف وتبين من معاينة رجال البحث الجنائي في القليوبية انقلاب السيارة رقم د ج أ 9723 يستقلها كل من النائب محمد إسماعيل الشريف، عضو مجلس النواب، ومرافقه إبراهيم عوضين، حيث ظهرت السيارة وقد تحطمت أجزاء متفرقة منها نتيجة الاحتكاك الشديد والانقلاب أكثر من مرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قليوب المركزي في القليوبية لتلقي العلاج اللازم.

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