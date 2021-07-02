- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 03:09 مساءً - أدمن 44 دقيقة مضت المرصد 12 زيارة
صحيفة المرصد : تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، من ضبط وإحباط محاولة تهريب كمية من مادة “الكوكايين” المخدرة، بلغت أكثر من (1.7) كيلوجرامًا، حيث عُثر عليها مُخبأة في أحد الطرود الواردة للمملكة عبر المطار.
وأوضحت الهيئة أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة على طرد وارد من خارج المملكة، اشتبه المفتش بمحتويات الطرد، وبتطبيق معايير الاشتباه، عُثر على تلك الكمية من “الكوكايين” مُخبأةً بطريقة فنية، بحيث جرى إخفاء مادة “الكوكايين” في مخبأ تم إعداده لغرض التهريب أسفل الحقيبة.
وأضافت الهيئة أنه جرى بعد ضبط الممنوعات إتمام عملية التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لاتخاذ الإجراءات التي تضمن القبض على مستقبليها داخل المملكة، وبفضل من الله تم ضبط المستقبِل لها داخل المملكة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاهد ماذا عثر عليه داخل طرد بعد الاشتباه به داخل مطار الملك خالد بالرياض؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.