فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 03:09 مساءً - ترجمة حصرية – سامر إسماعيل: أظهر مقطع مصور التقطه أحد المارة، لحظة وقوع شجار عنيف باللكمات والرأس بين شخصين على طريق سريع في بريطانيا. ويظهر في المقطع شاب يوجه لكمات قوية ويستخدم رأسه في ضرب شخص آخر يبدو أكبر منه في السن وسط تحريض من مصور المقطع للاستمرار في توجيه اللكمات. وأبرزت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية تدخل امرأة ومحاولتها وقف الشجار، حيث وجهت ألفاظا نابية لأحدهما، وقام الآخر بالاحتماء خلفها والتوجه إلى سيارته بعد تعرضه للضرب بقوة من الشخص الآخر. وتناولت الصحيفة عودة الشخص الذي فر إلى سيارته للقتال مجددا، لكنه تعرض لمزيد من اللكمات فضلا عن تقطيع ثيابه مما اضطره لخلع ملابسه العلوية. ولفتت الصحيفة إلى أن الشجار العنيف الذي وقع بين الشخصين يعود إلى نزاع تجاري بينهما، كما أن المرأة التي تدخلت على صلة بأحدهما.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شجار قوي باللكمات والرأس بين رجلين على طريق سريع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.