تراند الفن: هذه المنطقة تسجل أعلى درجة حرارة اليوم في المملكة

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 03:09 مساءً - أدمن ‏52 دقيقة مضت المرصد 12 زيارة

صحيفة المرصد: سجلت منطقة الرياض أشد درجة حرارة بـ 46، فيما تفاوتت باقي مناطق المملكة في درجات الحرارة عند الساعة 12 ظهر اليوم الجمعة. وسجلت أبها الأقل بدرجة 24، كما سجلت الطائف 34، وجدة 36 درجة.

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