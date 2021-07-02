نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استقبل احدث تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2021 على النايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة أون تايم سبورت 2021 الجديد والذي يبحث عنه ملايين المشاهدين عبر محرك البحث جوجل لضبط اجهزة الاستقبال على احدث تردد خاص بقناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي النايل سات من اجل مشاهدة الدوري المصري الممتاز وخاصة المباريات الخاصة بالفريق الأحمر ضد الفرق الأخرى وذلك ضمن مباريات الموسم الحالي من الدوري المصري والذي حصل على نسب مشاهدة وصلت للملايين.

تردد قناة أون تايم سبورت 2021 on time sports

تعمل قناة أون تايم سبورت على تحديث التردد الخاصة بها من خلال تحديثات شهر يوليو حيث شهدت العديد من القنوات تغيير التردد الخاصة بها، وقد أعلنت القناة عن التردد الجديد الخاص بمجموعة قنوات اون تايم سبورت عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك.

ويتمكن المشاهدين من تنزيل التردد الجديد وضبطه على جهاز الاستقبال من خلال اتباع الخطوات التالية:

من خلال الريموت كنترول قم بالضغط على زر خيارات.

اختر خيار التثبيت.

النقر على زر التثبيت اليدوي.

قم باختيار القمر سواء النايل سات والعرب سات من قائمة الأقمار الظاهرة أمامك.

كتابة التردد الجديد الخاص بالقناة.

الضغط على زر البحث والنقر على زر أوك بعد تنزيل القناة.

عليك الانتظار حتى انتهاء عملية البحث واعمل حفظ للتردد الحالي.

ضبط تردد on time sport اون تايم سبورت على النايل سات

تردد اون تايم سبورت على القمر الصناعي النايل سات.

التردد هم 11861.

معامل الاستقطاب: رأسي.

معامل الترميز:27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

والجدير بالذكر أن إدارة قناة أون تايم قامت بتنبيه الجماهير بأنها سوف تعمل على تحديث التردد القديم لها وقد أعلنت عن هذا من خلال الصفحة الرسمية لها عبر مواقع التواصل الإجتماعي وخاصة قبل مواجهة فريق النادي الأهلي مع فريق نادي بيراميدز والتي أُذيعت اليوم الاول من شهر يوليو.