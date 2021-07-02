شوف عروض هايبر بنده علي الاجهزة الكهربائية السبت 3-7-2021

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عمر شويل - جدة نقدم لجميع المواطنين والمقيمين في السعودية اخر عروض هايبر بنده على الأجهزة الكهربائية السبت 3-7-2021 العروض المميزة التي تبحث عنها كل سيدة. وذلك لكي تستطيع الحصول علي الأجهزة الكهربائية الخاصة بالمنزل والاستفادة من عروض هايبر بنده. للحصول على ما يحتاجه المنزل من أجهزة أساسية. وتقدم هايبر بنده جميع الأجهزة المنزلية الصغيرة والكبيرة التي تساعدك في تكوين منزلك بالكامل من الصفر وتجهيز العرائس ايضا. جميع هذة العروض سارية في كافة فروع هايبر بنده حتي اليوم السبت 3 يوليو 2021.

عروض هايبر بنده علي الاجهزة الكهربائية

أقوي عروض هايبر بنده على الأجهزة الكهربائية بها الكثير من الاجهزة التي شهدت نسبة طلب كبيرة من جانب عملاء بنده. في كافة فروعها لذلك وفرت هايبر بنده خصومات عليها. لكي تساعد جميع العملاء في الحصول عليها بأقل الاسعار لفترة محدودة. ومن أبرز الأجهزة الكهربائية التي توفرها هايبر بنده اليوم وبخصومات تصل حتى نصف السعر هي تلفزيون آي تي سي الذي يعد من أكثر التلفزيونات طلبا ويمكنك الحصول علية بحجم 58 بوصة وبسعر 1699 ريال. بدلاً من سعرة الاساسي وهو 1899 ريال. وتوفر هايبر بنده تلفزيون إمبكس جلوريا الرائع 55 بوصة بسعر 1499 ريال بدلاً من 2199 ريال. وتلفزيون تي سي إل 50 بوصة بسعر 1599 ريال بدلاً من 1899 ريال.

عروض هايبر بنده اليوم

عروض هايبر بنده السعودية تضم مكيف شباك وايت وستنجهاوس الذي يعد من أكثر أنواع المكيفات مبيعات وتداولا. كونها تقدم اداء رائع مقارنة بسعرها وتوفرها بنده بسعر 999 ريال بدلاً من سعرها الاصلي وهو 1499 ريال. ويمكنك الحصول على مكنسة كهربائية جيباس تعطي اداء ممتاز بسعر 89 ريال بدلاً من 165 ريال. وللراغبين في الحصول على قلاية كيك أون التي تساعدهم في طهي الطعام بسعر 149 ريال بسعة 2.5 لتر بدلا من سعر 319 ريال.

مجلة عروض هايبر بنده

توفر هايبر بنده اليوم الكثير من الأجهزة الكهربائية المميزة الخاصة بالمطبخ والتي تحتاجها كل سيدة في المطبخ لتساعدها في تحضير وتقطيع الطعام. وتوفر هايبر بنده اليوم قطاعة من نوع مولينكس وهي تعطي أداء قوي في تقطيع الخضروات والطعام ويمكنك الحصول عليها بسعر 139 ريال بدلاً من 279 ريال.