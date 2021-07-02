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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 04:14 مساءً - صحيفة المرصد : صدرت موافقة الجهات العليا على إجراء تعديلات على نظام المرافعات الشرعية بما يضمن الشفافية والعدالة للجميع.
وقد شملت التعديلات المادة السابعة لتكون بالنص الآتي: لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملا يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم حتی الدرجة الرابعة، وكذلك الإنهاءات إذا اشتملت على خصومة ، وإلا كان هذا العمل باطلا» .
كما تضمنت التعديلات حذف الفقرة (ب) من المادة الحادية والثلاثين ,وتعديل الفقرة (1) من المادة الثامنة عشرة بعد المائتين لتكون بالنص الآتي: تسري أحكام تنحي القضاة على الإنهاءات إذا كانت فيها خصومة، أو كان للقاضي فيها مصلحة مباشرة.
كما تم حذف المادة 21 بعد المائتين من النظام ,وتعديل الفقرة (ه) من المادة 22 بعد المائتين لتكون بالنص الآتي: أن ينص في صك الوقف على أن يكون للهيئة العامة للأوقاف حق الإشراف على الوقف،وتضمنت الموافقة حذف الفصل الثالث من الباب الثالث عشر من النظام.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تعديلات جديدة على نظام المرافعات بشأن مباشرة أعوان القضاء لقضايا أقاربهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.