تراند الفن: الدفاع المدني يكشف ملابسات وفاة الجندي “مطلق الحريجي” في الدمام – صور

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 04:14 مساءً - أدمن ‏44 دقيقة مضت المرصد 11 زيارة

صحيفة المرصد : كشفت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الجمعة، سبب وفاة الجندي مشعل مطلق الحريجي. وأوضح الدفاع المدني أن الجندي الحريجي توفي نتيجة إصابته بشظية تطايرت من أحد الخزانات التي تعرضت للحريق. جدير بالذكر، أن الحريق الذي نشب في المدينة الصناعية بمدينة الدمام، أسفر عن وفاة الشهيد الحريجي، وتسبب كذلك في إصابة 4 آخرين من رجال الدفاع المدني.

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