فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 04:14 مساءً - صحيفة المرصد: قررت تويوتا إطلاق نسختين جديدتين من Crown تحت اسم RS Limited II و Elegance Style III، ستأتيان بهياكل كبيرة بطول 4 أمتار و90 سم تقريبا، وبتصاميم مميزة حملت تعديلات على شكل الهيكل الخارجي والقمرة من الداخل. واجهة جديدة

وبحسب “روسيا اليوم”، ستحصل هذه المركبات على واجهة جديدة لغطاء المبرد محاطة بخطوط مميزة من الكروم، ومصابيح متطورة تعمل بتقنيات LED مجهزة بعدسات متحركة لتوجيه الإضاءة مع حركة السيارة، فضلا عن عجلات بمقاس 18 إنشا. أما قمرتها من الداخل فستحصل على مقاعد جلدية مريحة مخصصة لخمسة ركاب، وعلى أنظمة مولتيميديا متطورة يمكن التحكم بها عبر شاشات لمسية كبيرة، فضلا عن أنظمة تدفئة وتبريد للمقاعد. أنظمة لإغلاق الأبواب

وستجهز هذه السيارات بأنظمة لإغلاق الأبواب أوتوماتيكيا، وأنظمة لمنع الانزلاق على المنعطفات، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية، وحساسات للضوء والمطر. كما ستحصل نماذج Crown على نوعين من المحركات، محركات هجينة بعزم 226 حصانا، ومحركات بنزين توربينية بسعة 2.0 ليتر بعزم 245 حصانا.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاهد: تويوتا تطلق نسختين جديدتين من سيارة Crown الفاخرة .. وتكشف عن مواصفاتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.