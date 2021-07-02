تراند الفن: مريض نفسي.. العثور على جثة شاب داخل مصرف زراعي بالفيوم

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 04:14 مساءً - انتشلت الحماية المدنية بالفيوم جثة لشاب ثلاثيني، يُدعى “سامح سيد عبد الحفيظ”، 35 عامًا، من داخل مصرف زراعي بجوار أرضه الزراعية، بمنطقة دلة بالفيوم، وذلك بعد تغيبه نحو أسبوع عن الأسرة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرّف النيابة العامة.

كانت أسرة المتوفى، قد حررت محضرًا، مُنذ فترة بقسم شرطة الفيوم أول، عقب تغيبه عن المنزل عِدة أيام، الأمر الذي فزع أسرته خوفًا عليه.

وتلقى اللواء رمزي بسيوني المُزين، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من اللواء صبري عزب، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بورود إشارة من قسم أول الفيوم، يُفيد بالعثور على جثة شاب ثلاثيني داخل مصرف زراعي، بمنطقة دلة بالفيوم، وانتقلت الحماية المدنية وسيارة الإسعاف لمكان البلاغ، وتم انتشال الجثة، ونقلها إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرّف النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة أسباب الوفاة.

تحريات

وكشفت التحريات الأولية التي أجراها الرائد حسين فؤاد، رئيس مباحث قسم أول الفيوم، أن هذا الشاب كان مريضًا نفسيًا، وأرجحت التحريات أن الشاب سقط داخل المصرف الزراعي، ولم يتمكن من الخروج لإنقاذ حياته، وتحرر محضر بالواقعة وتتولى النيابة التحقيق.

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