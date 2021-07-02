تراند الفن: عقب الصعود إلى الدوري الممتاز.. أول حوار مع مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق فاركو

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 04:14 مساءً - زيّن مجدي عبد العاطي، المدير الفني لفريق فاركو، سجله الشخصي في تحقيق الصعود من دوري الدرجة الثانية إلى الممتاز بنجمة ثانية جديدة، عقب نجاحه في موسم 2018/2019 بالصعود رفقة فريق أسوان إلى الدوري الممتاز، وبعد مرور عامين يعود لتكرار نفس الإنجاز، ولكن مع فريق فاركو لأول مرة في تاريخ النادي، “القاهرة 24” أجرى حوارًا لكشف كواليس وأسرار واللحظات الحاسمة، وكيف كان يفكر عبد العاطي في تحقيق الإنجاز.

صف لنا إحساسك بعد تحقيق إنجاز شخصي ثانٍ لك وأول لفريق فاركو بالصعود إلى الدوري الممتاز؟



مسابقة صعبة للغاية ومباريات قوية وموسم هو الأصعب بالنسبة لي، كنا نخوضها من أجل تحقيق الهدف المنشود ورغبة الجميع في الصعود إلى الدوري الممتاز.

متى شعر المدير الفني لفاركو بأن الأمل في الصعود ما زال قائمًا؟

بعدما خسر حرس الحدود أمام كفر الشيخ على ملعبه، شعرت بأن الله يمنحنا الأمل من جديد وعلينا انتهاز الفرصة واستغلال الهدية.

كيف تعامل عبد العاطي مع اللاعبين عقب الخسارة أمام حرس الحدود ضياع الصدارة؟

جلست مع اللاعبين وبدأنا جلسات تأهيل نفسي، للخروج من أجواء الهزيمة والتفكير في كيفية استعادة الصدارة مرة أخرى، وتحدثت إليهم عن قدراتهم في الصعود إلى الممتاز شرط العمل والسعي بشكل جدي.

هل فقدان الصدارة لصالح الحرس أعاد إلى الأذهان أحداث الموسم الماضي وضياع بطاقة الصعود؟

قليلًا، تذكر الجميع ما حدث في الموسم الماضي أمام غزل المحلة، ولكن سرعان ما خرج الفريق من هذه الحالة والتفكير السلبي، خاصة أن المباريات التي جاءت عقب الخسارة أمام الحرس كانت مع فرق تحاول الهروب من الهبوط.

هل الطريق للدوري الممتاز كان سهلًا؟

لا، صعب للغاية في وجود فرق قوية ولها اسم وتمتلك إمكانيات كبيرة، والمواجهات الأخيرة كانت أمام فرق تسعى للهروب من الهبوط، الأمر الذي زاد من الضغط بشكل كبير على الفريق واللاعبين، لكن تجاوزنا كل هذه الصعاب.

اذكر لنا بعض الرسائل التحفيزية التي ذكرتها للاعبين داخل الغرف المغلقة

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