تراند الفن: خطوة وحيدة تفصل الزمالك عن التجديد لأشرف بن شرقي

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 04:14 مساءً - يوما تلو الآخر، تسعي اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، لحسم مصير تجديد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وآخر هؤلاء النجوم سيف الدين الجزيري، المهاجم التونسي، والذي تسعى اللجنة للتفاوض مع نادي المقاولون العرب لضمه نهائيًا آخر الموسم الحالي.

كما جددت اللجنة عقود كلا من محمود حمدي الونش وأحمد سيد زيزو.

ويتبقي الدولي المغربي أشرف بن شرقي، جناح أيسر الفريق، في ظل رغبة الإدارة الحفاظ على قوام الفريق الأساسي.

وعقد النادي الفترة الماضية جلسة مع اللاعب لمعرفة طلباته المادية، وتقريب وجهات النظر بين الطرفين، والوصول إلى رقم مناسب يرضي جميع الأطراف.

وتبحث إدارة الزمالك توفير مُستحقات اللاعب المالية المتأخرة ومُقدم تجديد عقد اللاعب، وعندما تتوفر سيتم الإعلان عن تجديد العقد، والإبقاء على اللاعب بين صفوف النادي.

وبات الأقرب لتجديد تعاقد اللاعب بعد نهاية مُباراة المحلة المُقبلة بمُسابقة الدوري والمقرر لها، الاثنين المقبل، في ظل تركيز اللاعب بالمباريات، مع وجود فترة توقف طوال شهر يوليو.

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