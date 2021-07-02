تراند الفن: من هو عبدالرحمن نادر ثاني لاعب عربي يصل إلى نهائي NBA؟

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 04:14 مساءً - عبدالرحمن نادر، أو “أبدل نادر” من مواليد 25 سبتمبر 1993، وهو لاعب كرة سلة مصري مُحترف لفريق “فونيكس صانز الأمريكي” التابع للرابطة الوطنية لكرة السلة “NBA”، ويُعرف أيضًا باسم الدوري الأمريكي لكرة السلة للمُحترفين.

هاجر نادر مع أسرته إلى الولايات المتحدة الأمريكية وهو في الـ8 من عمره، ودرس الدراسات الحرة في جامعة ولاية آيوا، وهو يعتبر بلدة سكوكي بولاية إلينوي موطنه، ويتحدث العربية بطلاقة.

ويدخل نادر، المحترف ضمن صفوف فونيكس صانز، ضمن قائمة النجوم الموهوبين، الذين استطاعوا فرض أسمائهم بين عمالقة كرة السلة، ويعد ثاني لاعب مصري في التاريخ يُشارك في دوري كرة السلة الأمريكي للمُحترفين بعد علاء عبد رب النبي، الذي شارك عام 1990 مع فريق بورتلاند ترايل بلايزرز.

ويُعتبر رابع لاعب عربي بعد اللبناني رونالد فريد “روني” صيقلي، لاعب فريق جولدن ستايت ووريورز وبرشلونة الإسباني لكرة السلة، والمصري علاء عبد رب النبي، والتونسي صالح الماجري لاعب دالاس مافيريكس وريال مدريد.

ولد في مدينة الإسكندرية عام 1993، وانتقل مع أسرته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبدأ مشواره مع كرة السلة عام 2011 في دوري الجامعات مع جامعة نورث ألينوي، ثم انتقل إلى جامعة ولاية آيوا عام 2013.

وفي عام 2016 والأخير له مع الجامعة، تألق ولفت الأنظار لما يُقدمه من مُستوى رائع، لينتقل بعدها إلى بوسطن سلتكس الذي يلعب في دوري المُحترفين الأمريكي في 14 يوليو 2017، في صفقة لمدة 4 سنوات بقيمة 6 ملايين دولار، وظهر لأول مرة في “NBA” في 18 أكتوبر ضد ميلووكي باكس، ثم انضم إلى أوكلاهوما سيتي ثاندر من 2018 لـ2020، وأخيرًا إلى نادي فونيكس صانز.

ونجح ابن الإسكندرية مع فريقه فونيكس صانز في بلوغ نهائي الـNBA بعد الفوز على لوس أنجلوس كليبرز بنتيجة 4-2 في نهائي القسم الغربي، ليحسم فريقه اللقب ويتأهل للنهائي للمرة الأولى منذ عام 1993، وينتظر من ميلووكي باكس وأتالانتا هوكس في القسم الشرقي لمُواجهته في النهائي.

وأصبح ثاني لاعب عربي ومصري يصل للنهائي بعد علاء عبد رب النبي الذي وصل مع فريقه بورتلاند ترايل بلايزرز للنهائي عام 1992، ولكنه خسر أمام شيكاغو بولز، وفي حال فوزه سيكون أول عربي في التاريخ يفوز بلقب دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين “NBA”.

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