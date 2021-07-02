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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 04:14 مساءً - أدمن 37 دقيقة مضت المرصد 12 زيارة
صحيفة المرصد : قال الكاتب مشاري الذايدي في مقاله “السلام عليكم… أما بعد” المنشور بصحيفة الشرق الأوسط : ” مرة أخرى أقول، نعم هذا كلام صحيح ولن يغيّره التهريج السخيف، والبلطجة في الردود، وهو جزء يسير من كلّ كبير في التغيير الذي جلبه الخطاب الصحوي الفاعل الأول في المجتمع السعودي زهاء 4 عقود.”
وأضاف الذايدي : ” لا علاقة للأمر بمكانة تحية الإسلام الخالدة العظيمة، نتحدث عن حوادث جديدة: مثل آلة التليفون، كما أن أي مجتمع تمرّ به تغيّرات وتطورات وتأثيرات حسب مصدر ذلك، فمثلاً قبل زمن الصحوة كان زمن التيارات القومية واليسارية الثورية، فكانت لها هي أيضاً أثرها على المجتمع السعودي، ومثال على ذلك أسماء المواليد حتى فشا فيها أسماء مثل: نضال وجمال… إلخ، وفي زمن الصحوة كثرت أسماء مثل: معاذ وأنس.. كل هذه حوادث جديدة، بصرف النظر عن كونها جيدة أو غير ذلك.. هي حوادث جديدة وفقط.”
كما أكد الذايدي على تصريحاته الأخيرة التي أدلى بها عبر برنامج “هنا الرياض” حول حقبة الصحوة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بعد ظاهرة ” السلام عليكم “..الذايدي : في زمن الصحوة كثرت أسماء مثل “معاذ” و “أنس” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.