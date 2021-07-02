تراند الفن: نشوى مصطفى عن مسلسل تركي آل الشيخ: “زي أي لاعب يتمنى يلعب في بيراميدز”

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 04:14 مساءً - علقت الفنانة نشوى مصطفى على المسلسل الجديد الذي ينتجه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، مدافعةً عن العمل ومعربة عن استيائها من منتقديها.

وكتبت نشوى عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” منشورًا قالت فيه: “اللي معترض على المسلسل معترض علي ايه بالظبط”.

وتابعت نشوى مصطفى: “أظن ممثلين كتير فى مصر يتمنىوا يشتغلوا في المسلسل ده زي ما أى لاعب كورة كان يتمنى يروح يلعب في بيراميدز”.

واستكملت نشوى مصطفى: “ربنا يوفق الزملا ويحافظ عليهم من شر النق والحسد، ألطف تعليق واحد من الزملا بيقول اللي كان ليه نصيب في المسلسل كأنه طالع إعارة يأمن مستقبله”.

واختتمت نشوى مصطفى منشورها قائلةً: “ويرجع يستقر اللهم ارزقنا الإعارة عاجلًا غير أجل واستكمالًا المسلسل إخراج مخرج كبير أي ممثل يتمنى يشتغل معاه والمؤلف المشارك فى الكتابة مؤلف محترم ومهم جدًا”.

وكانت التعليقات على المنشور منها إيجابية وسلبية، والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج أحمد مدحت.

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