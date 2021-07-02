تراند الفن: الرياض تتصدر الحالات.. تعرف على أكثر المدن تسجيلاً لإصابات كورونا اليوم

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 04:14 مساءً - صحيفة المرصد : أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن عدد المدن الأعلى تسجيلاً من حيث عدد الإصابات وحالات التعافي من فيروس كورونا.

وفيما يخص أعلى المدن تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (202)، الطائف (79)، الدمام (62)، مكة (52)، ينبع (51)، الجبيل (45)، بريدة (38)، أبها (38)، جدة (36) .

أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (152)، جدة (136)، مكة (81)، الطائف (72)، الدمام (42) ، الظهران (31) ، الجبيل (29)، العارضة (25) .

جدير بالذكر أن وزارة الصحة، أعلنت اليوم الجمعة، عن تسجيل 1338 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و 16 حالة وفاة ، و 1208حالة تعافي .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 490464 حالة حتى الآن ، ووصل مجموع المتعافين إلى 470328 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 7848 حالة وفاة .