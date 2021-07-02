تراند الفن: 6 خطوات لإيصال جواز السفر عبر البريد بعد تجديده آلياً

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 04:14 مساءً - أوضحت المديرية العامة للجوازات، خطوات إيصال جواز السفر السعودي بعد تجديده آليًا من منصة «أبشر»، عبر البريد السعودي «سُبل».

وأشارت الجوازات عبر موقع «تويتر» إلى أن الخطوات تتمثل في:

– إحضار نموذج إشعار التجديد للجواز من حساب المستفيد في منصة أبشر وتسليمه لموظف البريد.

– إحضار جواز السفر القديم وتسليمه لموظف البريد.

– التأكد من العنوان الوطني المسجل أو تسجيل عنوان وطني جديد.

– سداد الرسوم المستحقة للتوصيل.

– وضع الجواز القديم وإشعار التجديد في الملف المخصص لذلك وتسليمه لموظف البريد.

– سيتم إرسال الجواز المجدد مع الجواز القديم بعد تخريمه إلى عنوان الوطني عبر البريد السعودي «سبل».

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