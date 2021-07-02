شوف عروض ساكو الأسبوعية تخفيضات من 20 ل 55% أقوى عروض السعودية ألحق العرض

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عروض ساكو الأسبوعية في السعودية ٢٠٢١م، من خلال متجر ساكو يمكنكم الحصول على أقوى العروض والتخفيضات على المنتجات المختلفة مثل الألعاب المائية والأدوات اللازمة للسباحة بالإضافة إلى ألعاب الأطفال الممتعة وكل هذا بأسعار مناسبة جداً لفئات المجتمع السعودي، وإليكم في السطور القادمة أفضل عروض متجر ساكو في المملكة العربية السعودية. عروض ساكو الأسبوعية خصومات ساكو في السعودية: تخفيضات ساكو وصل سعر وحدة الألعاب المائية ٢٩٠×١٨٠×١٠٤ في متجر ساكو إلى ٣٨٩ ريال سعودي.

تنزيلات ساكو وحدة الألعاب المائية ٢٤٩×١٩١×١٠٩ وصل سعرها إلى ٢٢٩ ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان ٢٤٩.٧٥ ريال سعودي

وحدة ألعاب كاسيو على شكل ديناصور وصل سعره إلى ٣٢٩.٧٥ ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان ٣٥٩.٧٥ ريال سعودي.

مرتبة مائية للاسترخاء قابلة للنفخ وصل سعرها إلى ٩٩.٧٥ ريال سعودي.

طائرة بمسدس ماء قابلة للنفخ والركوب وصل سعرها داخل متجر ساكو إلى ٧٩.٧٥ ريال سعودي.

عوامة قابلة للنفخ على هيئة بطيخ وصل سعرها إلى ٣٥.٧٥ ريال سعودي. تخفيضات ساكو السعودية تنزيلات ساكو على زحليقة قابلة للنفخ لحوض السباحة وصل سعره إلى ٥٤٩ ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض ٥٩٩ ريال سعودي.

عروض ساكو اليوم منصة قفز للأطفال وصل سعرها إلى ٢٤٩ ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان ٣١٩.٧٥ ريال سعودي.

خصومات ساكو ثلاجة سعة منوعة كيب كول وصل سعره إلى ٤٩٩.٧٥ ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان ٥٥٩ ريال سعودي.

تخفيضات ساكو صناديق حافظة للبرودة ٣٠ لتر وصل سعرها إلى ١٩٩.٧٥ ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان ٢٢٥.٥٠ ريال سعودي.

مبرد مشروبات العائم قابل للنفخ وصل سعره إلى ٨٩.٧٥ ريال سعودي.

كرسي حمام سباحة باللون الأبيض وصل سعره إلى ٨٩٩ ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان ٩٩٩ ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض ساكو الأسبوعية تخفيضات من 20 ل 55% أقوى عروض السعودية ألحق العرض - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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