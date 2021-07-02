طرق الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 والفوز بملايين الدولارات بسهولة

أرسل رسالة واحدة واربح في مسابقة الحلم 2021 بسحبها الثاني، أزيلت الستار عن السحب الثاني والجديد في مسابقة الحلم الذي سوف يحصل من خلالها الفائز على 3.5 مليون دولار، وقد تم الإعلان بشكل رسمي بأن سوف يكون السحب القادم على جائزة قيمتها 250 ألف دولار، وعلى الجميع الاستمرار في الاشتراك بالمسابقة عبر التواصل من خلال أرقام الجوال الخاصة بكل دولة من الدول الذي يمكن أن تشارك فيها.

مسابقة الحلم للسحب الثاني

أكدت مسابقة الحلم بأن سيكون السحب الثاني لها لهذا العام جائزة قيمتها بحوالي 250 ألف دولار، وأسفر السحب الأول الذي كان بالأسبوع الماضي وحصول الفائز محمد اللباني من دولة الأردن والذي يقيم أبو ظبي منذ حوالي خمسة عشر عام على جائزة قيمتها 125 ألف دولار، حيث أنه ترك بلده الأردن وذهب إلى أبو ظبي حتى يبحث عن عمل زيد من دخله المنخفض وجد نفسه فجأة يمتلك مبلغ كبير الذي سوف يساعده على أن يعيش في حياة ومستوى أفضل مما كان عليه.

وبهذا تؤكد لنا مسابقة الحلم التي تستمر كل عام بأنه سوف تغير حياتك كما قال الإعلامي مصطفى ألاغا الذي يقوم بالإعلان عن الفائزين أسبوعياً عبر برنامجه صدى الملاعب الذي يتم إذاعته كل أسبوع على قناة إم بي سي.

طرق الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 السحب الثاني

نحب أن نذكر لكم أهم طرق الاشتراك في المسابقة حتى يبادر بالمشاركة كل من يرغب بالحصول على جائزة السحب الثاني المقدرة بقيمة 250 ألف دولار أمريكي ومن أهمها التالي: