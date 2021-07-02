نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 والفوز بملايين الدولارات بسهولة في المقال التالي
أرسل رسالة واحدة واربح في مسابقة الحلم 2021 بسحبها الثاني، أزيلت الستار عن السحب الثاني والجديد في مسابقة الحلم الذي سوف يحصل من خلالها الفائز على 3.5 مليون دولار، وقد تم الإعلان بشكل رسمي بأن سوف يكون السحب القادم على جائزة قيمتها 250 ألف دولار، وعلى الجميع الاستمرار في الاشتراك بالمسابقة عبر التواصل من خلال أرقام الجوال الخاصة بكل دولة من الدول الذي يمكن أن تشارك فيها.
مسابقة الحلم للسحب الثاني
أكدت مسابقة الحلم بأن سيكون السحب الثاني لها لهذا العام جائزة قيمتها بحوالي 250 ألف دولار، وأسفر السحب الأول الذي كان بالأسبوع الماضي وحصول الفائز محمد اللباني من دولة الأردن والذي يقيم أبو ظبي منذ حوالي خمسة عشر عام على جائزة قيمتها 125 ألف دولار، حيث أنه ترك بلده الأردن وذهب إلى أبو ظبي حتى يبحث عن عمل زيد من دخله المنخفض وجد نفسه فجأة يمتلك مبلغ كبير الذي سوف يساعده على أن يعيش في حياة ومستوى أفضل مما كان عليه.
وبهذا تؤكد لنا مسابقة الحلم التي تستمر كل عام بأنه سوف تغير حياتك كما قال الإعلامي مصطفى ألاغا الذي يقوم بالإعلان عن الفائزين أسبوعياً عبر برنامجه صدى الملاعب الذي يتم إذاعته كل أسبوع على قناة إم بي سي.
طرق الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 السحب الثاني
نحب أن نذكر لكم أهم طرق الاشتراك في المسابقة حتى يبادر بالمشاركة كل من يرغب بالحصول على جائزة السحب الثاني المقدرة بقيمة 250 ألف دولار أمريكي ومن أهمها التالي:
- يمكن لكل مشترك أن يقوم بإرسال رسالة تحتوي على كلمة حلم أو دريم فقط على الأرقام الخاصة لدولته.
- يمكن الاشتراك عبر الدخول للموقع الرسمي التابع لمسابقة الحلم وكتابة جميع المعلومات الشخصية المطلوبة مع إضافة رقم الهاتف حتى تصل لكم رسالة نصية تأكيد تفعيل الاشتراك.
- يمكن أن يتم الاشتراك من خلال تحميل تطبيق الحلم عبر الهاتف الذكي وملأ كافة المعلومات المطلوبة.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طرق الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 والفوز بملايين الدولارات بسهولة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.