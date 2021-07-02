أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 وطريقة الاشتراك والفوز بكل سهولة

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 الجديدة وخطوات الاشتراك للربح ب 125 ألف دولار، يفاجئنا من جديد الإعلامي مصطفى ألاغا عبر برنامجه صدى الملاعب بجوائز كبيرة مقدمة من قبل مسابقة الحلم لعام 2021 وهي من أهم المسابقات التي تكون قناة أم بي سي المشرف الرئيسي عليها ويتم الإعلان عن الفائزين من خلال البرنامج الشهير الذي يقدمه مصطفى ألاغا على قناة أم بي سي السعودية.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2021

لكل دولة أرقامها الخاصة بها الذي يمكن من خلالها الاشتراك في المسابقة بدون وجود أي عوائق ومن أهمها الآتي:

أرقام الاشتراك من دولة الأردن:

Orange 98880. Umniah 98858. Zain 98858.

أرقام الاشتراك من دولة فلسطين:

Wataniya 6750. Jawwal 6750.

أرقام الاشتراك من دولة المغرب العربي:

Orange 9669. Inwi 9669.

أرقام الاشتراك من دولة تونس:

Tunisie Telecom 85988. ORANGE 85988. Ooredoo 85988.

أرقام الاشتراك من دولة مصر:

Orange 95450. Etisalat 95450. Vodafone 95450.

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2021

عادت من جديد مسابقة الحلم لكي تطل عليكم بجوائز قيمة ولكن هناك عدة طرق متنوعة للاشتراك في المسابقة كما يلي:

الطريقة الأولى:

الطريقة الثانية:

قم بإرسال رسالة نصية من الهاتف مكتوب بها كلمة الحلم أو دريم ويتم الإرسال على الرقم الخاص بكل دولة.

الطريقة الثالثة: