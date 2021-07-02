تراند الفن: مصر ضد السعودية.. ننشر مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العرب

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 05:15 مساءً - تقام غدًا السبت مباراتا الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، والمقامة منافساتها في العاصمة المصرية القاهرة، وينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم.

في المباراة الأولى يلتقي منتخب مصر مع نظيره المنتخب السعودي على استاد القاهرة الدولي، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان منتخب مصر فاز على منتخب طاجيكستان 3-0، بينما حقق منتخب السعودية انتصارًا على المنتخب السنغالي بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي، خلال الدور ربع النهائي.

وفي المباراة الثانية، يلتقي منتخب تونس مع نظيره المنتخب الجزائري على ستاد القاهرة الدولي، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب تونس فاز على نظيره منتخب جزر القمر بهدف دون رد خلال مرحلة دور الثمانية، بينما انتصر منتخب الجزائر على منتخب المغرب بركلات الترجيح، بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي من المباراة.

يذكر أن المباراة النهائية للبطولة تقام في الثامنة مساءً يوم الثلاثاء المقبل، على استاد القاهرة الدولي، بين الفائز من مباراتي الدور نصف النهائي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.