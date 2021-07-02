تراند الفن: أبوجبل يوافق على التجديد.. وينتظر جلسة مع إدارة الزمالك

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 05:15 مساءً - ينتظر محمد أبو جبل، حارس مرمى الزمالك، تحرك جديد من إدارة النادي خلال الأيام والساعات المقبلة من أجل حسم أمر تجديد عقده في الفترة المقبلة من مشوار اللاعب مع الزمالك في ظل التجديدات الأخيرة التي تحدث في النادي الأبيض.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت مكالمة بين حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، واللاعب، وتم خلالها الاتفاق على التجديد وأن تكون هناك جلسة بين الطرفين في الفترة المقبلة لحسم الأمر والإعلان عن التجديد.

ويتبقى خطوتين على التجديد للاعب وهما أن يتم الاتفاق على شكل العقد الجديد للاعب إلى جانب الخطوة الثانية وهي تجهيز مقدم التعاقد ووقتها سيتم الإعلان عن التجديد للاعب والبقاء مع الزمالك، خاصة وأن وجوده يعد مطلب أساسي لحراسة المرمي في الفريق بطلب من الفرنسي كارتيرون.

ويرفض الفرنسي التفريط في أبوجبل ويرغب في منحه الفرصة بشكل أساسي في الفترة المقبلة ولكن تألق جنش ومن قبله محمد عواد يعوق الفرنسي على منح الوكيل الفرصة وطلب من الانتظار لحين الحصول على فرصة من جديد مع الفريق الأبيض.

وكان محمد أبوجبل قد استفسر عن طلب واحد من إدارة الزمالك وهو على وضع حراسة المرمى في الفريق الأبيض في الفترة المقبلة وهل سيستمر وجود الحراسة الثلاثة أم لا ولكنه في كل الأحوال فهو موافق على التجديد ويرغب في البقاء مع الفريق الأبيض.

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