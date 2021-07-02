تراند الفن: من أجل عيون يوفنتوس.. بيانيتش يرفض قطبي ميلان

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 05:15 مساءً - رفض البوسني ميراليم بيانيتش، لاعب وسط فريق برشلونة الإسباني، العروض الإيطالية المقدمة له لضمه في فترة الانتقالات الصيفية، وذلك بعد تأكد رحيله عن برشلونة بأمر من الهولندي رونالد كومان مدرب الفريق.

وأشارت صحيفة “سبورت” الكتالونية، إلى أن بيانيتش الانضمام إلى إنتر ميلان وميلان، ويريد العودة إلى يوفنتوس في تجربة تحت يد ماسيميليانو أليجري مدرب الفريق الجديد الذي خلف أندريا بيرلو.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا إلى العملاق الكتالوني من يوفنتوس العام الماضي في صفقة تصل قيمتها إلى 65 مليون يورو، لكن موسمه الأول كان على غير المتوقع.

وسجل بيانيتش حضوره مع الفريق الكتالوني في 12 مباراة فقط في جميع المسابقات تحت قيادة رونالد كومان هذا الموسم منهم 6 مباريات في الدوري الإسباني.

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