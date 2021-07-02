تراند الفن: رئيس جامعة جنوب الوادي: إعلان نتائج امتحانات الكليات خلال شهر يوليو الجاري

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 05:15 مساءً - قال الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الجمعة، إن أعمال الكنترولات مُستمرة، ويتم تصحيح ورصد نتائج امتحانات المواد أولًا بأول لإعلان النتائج خلال شهر يوليو الحالي.

وأضاف غرباوي أنه أدى الامتحانات اليوم الجمع نحو 3 آلاف و262 طالبًا وطالبة بكليات التربية الرياضية والتربية النوعية وطب الفم والأسنان، مُشيدًا بالإجراءات الاحترازية المُطبقّة داخل لجان امتحانات كليات الجامعة من تباعد وارتداء الطلاب الكمامات، بالإضافة إلى التهوية والتعقيم داخل اللجان بالمُدرجات والقاعات.

في سياق متصل، أجرى الدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، جولة تفقدية، اليوم الجمعة، لكليات التربية الرياضية والتربية النوعية وكلية طب الفم والأسنان.

وحرص نائب رئيس الجامعة، خلال الجولة، على التأكيد بتنفيذ توجيهات رئيس الجامعة الدكتور يوسف غرباوي، بتوفير الهدوء والالتزام التام داخل اللجان، وتواجد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكليات التي تُجرى بها الامتحانات.

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